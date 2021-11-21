Вашингтон, 21 ноября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В США ушел из жизни актер дубляжа студии Disney Уилл Райан, ему было 72 года. Об этом журналу The Hollywood Reporter сообщил представитель актера.

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По его словам, актер умер 19 ноября, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Актер озвучивал короткие анимационные проекты, среди которых «Винни Пух и День рождения Иа», а также анимационный фильм «Рождественская история Микки».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре умер американский актер Уилли Гарсон, наиболее известный по исполнению ролей в сериалах, среди которых «Секс в большом городе» и «Белый воротничок».

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