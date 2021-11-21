Новосибирск, , 21:07 — REGNUM В Новосибирской области уровень официальной безработицы по данным на 19 ноября составил 1,8% от численности трудоспособного населения. В середине августа этот показатель достиг 2,3%, в апреле — 3,4%, а в январе — 5%. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

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«По состоянию на 12 ноября зарегистрированы 25,5 тыс. безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 1,8% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 102,7 тыс. человек. За этот период 3 648 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением», — сообщили редакции «Континент Сибирь» в министерстве.

С начала года при содействии специалистов центров занятости работу нашли 75,3 тыс. человек. Предприятия и организации заявили о потребности в 56 тыс. работников. Это на 42,2% больше аналогичного периода прошлого года.