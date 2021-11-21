Донецк, , 18:26 — REGNUM Уголовные дела против украинских военных, обстрелявших из арторудий Ясиноватую, возбудила генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 ноября сообщили «Донецкому агентству новостей», в пресс-службе надзорного органа.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Расследуется два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих по факту совершения ими террористического акта по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса ДНР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что ВСУ обстреляли здание пожарно-спасательной части Ясиноватой.

Читайте также: ВСУ обстреляли здание пожарно-спасательной части Ясиноватой