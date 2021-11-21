Ясиноватая, ДНР, 21 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли здание пожарно-спасательной части Ясиноватой. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 21 ноября в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Пожарно-спасательная часть государственного пожарно-спасательного отряда Ясиноватой подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, так как сотрудники части успели спуститься в укрытие.

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что единственными, кто действительно готов к выполнению минских соглашений, оказались ЛНР и ДНР, а также РФ в качестве участника нормандского формата и переговоров в рамках Контактной группы.