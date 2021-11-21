Киев, 21 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили 10 635 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 ноября сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 332 943.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 377 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 81 272.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 18 тыс. носителей коронавируса.