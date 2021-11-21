Москва, , 16:16 — REGNUM Московский ЦСКА на своем поле не смог обыграть подмосковные «Химки» в матче пятнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

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По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Химок», в активе которых 13 баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября футбольный клуб «Краснодар» переиграл московский «Спартак» в домашнем матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.