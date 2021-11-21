Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Москва, 21 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 21 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
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Самолет
Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» отменен один рейс, еще три задержано; в аэропорту «Внуково» отменено три рейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов, еще один отменен.
Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.
Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 21 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад.