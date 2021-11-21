Гавана, , 16:45 — REGNUM Кубинка Мавис Альварес Рего обвинила аргентинского футболиста Диего Марадону в сексуальном насилии. Об этом 21 ноября пишет издание Peopletalk, ссылаясь на Infobae.

Диего Марадона Alexandr Mysyakin

По словам Рего, Марадона изнасиловал её на Кубе ещё в 2001 году, когда ей было 17 лет — после этого он увёз её в Аргентину и держал взаперти. Рего подала в суд против пятерых друзей футболиста, которые якобы видели происходившее, но не помогли ей.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2020 года Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

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