Приштина, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 ноября в интервью для журнала международных отношений Monocole заявил, что если бы состоялся демократический референдум, посвященный объединению Албании и Косово, он бы проголосовал «за».

Альбин Курти Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом политик подчеркнул, что это не будет целью его текущей каденции, однако в случае, если он займет пост премьер-министра снова, он не исключает подобной возможности.

Альбин Курти «Я думаю, что если бы прошли два референдума, люди бы проголосовали за объединение. Я был избран премьер-министром, чтобы бороться с коррупцией и создать рабочие места для молодежи и женщин. В будущем я бы не исключал, однако для стабильности региона лучшей опцией будет вступление шести стран Балкан в ЕС».

Курти подчеркнул, что Косово и Албания — это два государства, но один народ, и Косово провозглашало независимость не от Албании, а от Сербии. Ранее политик заявлял, что сейчас объединение с Албанией невозможно по Конституции Косово, однако Конституцию можно изменить.

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