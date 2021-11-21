Москва, 21 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Своими заявлениями о якобы готовящемся со стороны России «нападении» на Украину страны Запада искусственно нагнетают истерику, и потому не исключены попытки провокаций для оправдания такого рода заявлений. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1», в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно», — сказал представитель Кремля, комментируя предположение журналиста, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, заставляют задуматься о возможности провокаций.

Также Песков подчеркнул, что российскую сторону обвиняют в «какой-то необычной военной активности» на собственной территории США, которые пригнали свои вооруженные силы из-за океана.

«Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — добавил он.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что попытки Киева силовым способом решить кризис на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители разведки США заявили партнерам из Европы о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину, возможность которого, по их мнению, нарастает по мере похолодания.