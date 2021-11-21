Омск, 21 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Омской области число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 2701. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 14 пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выявлено 592 новых носителя, а всего за время пандемии в регионе подтверждено 109 293 случая инфицирования коронавирусом. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 84 919 человек, в том числе 504 за последние сутки.

По состоянию на 19 ноября, показатель коллективного иммунитета в Омской области достиг 48,4%. Всего первым компонентом вакцины от коронавируса привито 845 тыс. жителей, завершили вакцинацию 722,5 тыс. человек.