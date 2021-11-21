Барнаул, 21 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 21 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6909 человек, причём 32 из них внесены в сводку за минувшие сутки. Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии.

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Суточное число выявленных зараженных повысилось с 534 до 535 человек. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 99 313 человек. Вместе с тем новый вирус победил 70 251 человек (+503 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 779 (+5 за сутки), из них 290 подключены к аппаратам ИВЛ (-15 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 677 человек, +93 за сутки) и ОРВИ (69 211 человек, +419 за сутки).

Что касается заразившихся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на целых 72 (всего 3045). Такого не было за всю историю пандемии. И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8000 (-1883 за минувшие сутки).

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