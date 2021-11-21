Москва, 21 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Пенсия за выслугу лет для госслужащих аппарата Госдумы в четыре раза ниже пенсии госслужащих из аппарата правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Пенсия за выслугу лет для наших государственных служащих аппарата в четыре раза ниже пенсии федеральных государственных гражданских служащих аппарата администрации президента и правительства РФ, Счетной палаты и Министерства иностранных дел РФ», — сказала Драпеко.

Причиной этому является диспропорция в должностных окладах, которые служат расчетной базой для назначения пенсий за выслугу лет, отметила парламентарий.

Вместе с тем с принятием закона о новом порядке формирования оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, «перерасчет пенсий составит 2,3 раза по всей системе», уточнили в Минтруде.