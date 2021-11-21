Абакан, 21 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтвердили 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались семь женщин в возрасте от 67 до 88 лет, а также четверо мужчин 59−89 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике с начала 2021 года достигло 1166.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1349 пациентов. 15 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё почти 5,5 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 224 (+133) человека, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.