Камчатский край, 6 апреля, 2008, 03:03 — ИА Регнум. На заседании межведомственной комиссии министерства природных ресурсов Камчатского края по обеспечению экологической безопасности при обращении пестицидов и агрохимикатов в регионе, рассматривались меры по обустройству Козельского полигона захоронения ядохимикатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля сообщили в правительстве края.

Члены комиссии пришли к выводу, что Козельский полигон является опасным объектом с экологической точки зрения, поэтому было принято решение начать работу по разработке проектно-сметной документации, в которой должна быть предусмотрена консервация полигона. В ближайшее время будет объявлен конкурс на выполнение этих работ.

Полигон в районе вулкана Козельский был организован областным управлением "Камчатсельхозснаб" в период с 1979 по 1982 годы в 35 километрах от г. Петропавловска-Камчатского. Там было захоронено 108 тонн непригодных к использованию ядохимикатов.