Донецк, 21 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Жительница Донецка Ирина Петровская невольно стала военкором. Её дом находится на окраине, в поселке шахты «Трудовская», который постоянно обстреливают украинские боевики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

«Это они с Россией так воюют. Своих земляков в Донбассе убивают», — комментирует женщина прилеты мин на поселок.

Пожилая женщина каждый день размещает в социальной сети видео с комментариями из своего разбитого украинской артиллерией поселка. Так она пытается рассказать миру, что творится возле ее дома, улицы.

«Ее сообщения столь бесхитростны и бескорыстны, столько раз проверены, что их регулярно берут для публикации многие СМИ», — пишет телеграм-канал «Донбасс решает».

Сама Ирина объясняет свои действия очень просто: «Здесь нет каких-то военных объектов. Здесь живут обычные мирные граждане, многие из которых стары и немощны, деваться им некуда. Но именно сюда кладут снаряды ВСУ. Нельзя молчать об этом».

Только за 18 ноября украинская армия дважды нарушала перемирие. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, боевики 25-й и 54-й бригад обстреляли из 120-мм и 82-мм миномётов поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка и поселок Васильевка. Всего они выпустили 14 мин.

Напомним, киевские власти упорно пытаются исключить Донецк и Луганск из процесса урегулирования, а на Россию навесить ярлык «агрессора», представив внутренний конфликт с ДНР и ЛНР как международный конфликт с Россией, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Внесенный украинским правительством (Зеленским) в Верховную раду законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» получил в целом положительный отклик в Венецианской комиссии. Судя по содержанию, он является программой выхода из Минских соглашений, одобренных резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН.

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