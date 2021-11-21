Москва, , 07:39 — REGNUM Эскизный проект новой российской орбитальной станции будет годов в течение полутора лет. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 20 ноября в эфире YouTube-канала «Соловьёв-Live».

Разработки Роскосмоса Roscosmos.ru

Рогозин рассказал, что разработка эскизного проекта поручена ракетно-космической корпорации «Энергия». Он добавил, что модули новой российской космической станции будут выводиться на околоземную орбиту посредством ракет-носителей семейства «Ангара». Запуски планируют проводить с космодрома «Восточный».

Проект новой российской орбитальной станции анонсировал вице-премьер Юрий Борисов в апреле 2021 года. Он объяснил это решение тем, что после 2025 года Россия может выйти из проекта Международной космической станции.

Планируется, что развёртывание российской орбитальной станции начнётся не ранее 2026 года. Первым элементом новой станции может стать Научно-энергетический модуль (НЭМ), который ранее планировали включить в состав МКС.

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