Вашингтон, 21 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и его ближайшее окружение в последнее время заверяют сторонников в планах американского лидера баллотироваться на второй президентский срок. Об этом 21 ноября сообщает газета The Washington Post.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Поясняется, что усилия убедить сторонников в желании Байдена остаться ещё на один срок на посту главы государства связаны с тем, что часть демократов из-за возраста действующего президента США предполагают, что он не будет выдвигать свою кандидатуру в президентских выборах в 2024 году.

Кроме того, сомнения у сторонников Байдена по поводу его выдвижения на новый срок президентства возникли в связи со снижением его рейтинга. На настоящий момент деятельность Байдена на посту главы Белого дома одобряют около 40% жителей страны.

На момент следующих президентских выборов Байдену будет уже 81 год, а по мнению многих сторонников действующего президента, избирательная кампания предполагается более насыщенная, нежели в 2020 году, когда ряд мероприятий проходил в онлайн-формате в связи с пандемией. Поэтому среди демократов пока нет единства во мнении, будет ли действующий американский лидер выдвигать свою кандидатуру на пост президента США.

Однако в случае, если Байден решит принять участие в президентской гонке, официальные лица Демократической партии намерены поддержать его кандидатуру, а не других претендентов. Ожидается, что окончательное решение по вопросу о своём участии в президентской гонке Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что личный врач президента США Байдена выдал заключение о состоянии здоровья американского лидера.