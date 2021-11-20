Москва, 20 ноября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Сообщение о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина прокомментировал актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов.

Траур

«Я ошарашен этой новостью, — сказал актёр в беседе с RT. — Очень жаль. Такие актёры крайне редки, с его многообразием палитры талантов и любви к жизни».

Соколов добавил, что он не знает, что «ещё сказать, просто нет слов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице России скончался 67-летний актер Валерий Гаркалин.