Москва, , 22:54 — REGNUM По факту ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб ребёнок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ).

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, 20 ноября в Новой Москве водитель «Газели» сбил пожилую женщину, а также женщину с двумя детьми. В результате аварии погиб один человек (ребёнок), еще три человека (две женщины и второй ребёнок) пострадали.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по г. Москве Стрижову А.А. доложить о расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в Новой Москве произошло ДТП с участием «Газели», в результате чего погиб девятимесячный ребёнок.