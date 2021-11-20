Минск, 20 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Глава Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза заявил, что на границе Белоруссии и Польши находится порядка двух тысяч мигрантов. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Здесь находится около двух тысяч человек», — добавив, что точное число мигрантов установить невозможно.

Напомним, за последние недели на границе двух стран скопились тысячи мигрантов, пытающихся попасть на территорию Евросоюза. Власти Польши обвиняют Белоруссию в создании миграционного кризиса.