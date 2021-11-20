Вашингтон, 20 ноября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Американская исполнительница Бритни Спирс высказалась о поведении своей коллеги Кристины Агилеры. Спирс опубликовала пост на эту тему 20 ноября в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

В публикации Бритни Спирс обвинила во лжи Кристину Агилеру за отказ ответить на вопрос журналистов о её освобождении от опекунства. «…отказ говорить, когда ты знаешь правду, равносилен лжи», — написала Спирс.

Певица также поблагодарила коллегу Леди Гагу за её поддержку. «Спасибо тебе за то, что ты действительно нашла время сказать что-то столь доброе. Ты заставила меня плакать», — поделилась Спирс.

Ранее американский суд отменил опеку над Бритни Спирс, которая продолжалась последние 13 лет. После этого певица поблагодарила участников движения FreeBritney за поддержку.