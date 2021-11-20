Токио, , 20:03 — REGNUM В сеть выложили информацию о персонажах, которые появятся в будущей онлайн-игре Dragon Ball: The Breakers на основе аниме-франшизы «Жемчуг дракона». Об этом 20 ноября сообщает портал Screen Rant.

Онлайн-игра Dragon Ball: The Breakers Скриншот с YouTube

Поклонники сериала, изучив первый трейлер и текст объявления от продюсеров проекта, пришли к выводу, что помимо Сона Гоку (главный герой серии), Пикколо младшего и Крилинна в Dragon Ball: The Breakers также появятся Булма и Улонг. Что касается «рейдеров» (злодеев в игре, с которыми будут сражаться «выжившие»), то главным среди них наверняка будет Селл, к которому присоединятся Фриза и Маджин Буу.

Напомним, Dragon Ball: The Breakers будет представлять собой ассиметричную (один геймер противостоит группе игроков) кооперативную многопользовательскую игру, в которой участники, являющиеся членами группы «выживших, будут сражаться с человеком, выступающим в роли обладающего суперспособностями «рейдера». Релиз игры состоится в 2022 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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