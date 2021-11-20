Париж, 20 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В трех регионах Европы может начаться большая война — на белорусско-польской границе, в Донбассе и в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав.

Европа

Так, по его мнению, на белорусско-польской границе, где скопились несколько тысяч беженцев, ситуация накаляется. Эксперт считает, что любой серьезный инцидент, например, с гибелью военнослужащего одной из сторон, может привести к вооруженному конфликту.

Обозреватель также считает, что Россия может встать на защиту ДНР и ЛНР в случае возобновления военных действий в Донбассе.

Кроме того, французский журналист напомнил о взрывоопасной ситуации в Боснии и Герцеговине.