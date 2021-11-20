300 студентов колледжей стали победителями конкурса «Большая перемена»
Нижний Новгород, 20 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей»— для студентов колледжей. В церемонии закрытия финала приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Победителями первого конкурса «Большая перемена» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования стали 300 человек: 150 студентов 2−3 курсов, и 150 студентов 4 курсов.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поздравил финалистов и отметил, что все они — уже победители, потому что стали лучшими из более чем 410 тысяч участников первого конкурса «Большая перемена» для студентов СПО: «Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, «Большая перемена» будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы — победители, потому что не побоялись принять этот вызов».
Сергей Кириенко рассказал о нововведениях, которые ожидают конкурсантовв следующем году и отметил, что все они основаны на предложениях самих финалистов: «Особенность «Большой перемены» в том, что вы — ее авторы. Она развиваетсяи меняется так, как меняется жизнь, и как предлагаете вы. «Большая перемена» — это не просто конкурс, это — сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложенияее постоянно меняют».
По словам Сергея Кириенко, в следующем году побороться за главный приз конкурса— 1 миллион рублей на образование — смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки. Также со следующего года победители конкурса смогут получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, сейчас такая возможность есть только у учеников 11 классов.
Он сообщил, что все победители конкурса смогут получить профессиональных наставников по выбранной профессии. А в следующем году в «Большой перемене"в рамках основных вызовов конкурса появятся специальные треки от партнеров проекта— крупнейших российских компаний, которые разработают для них специальные задания.
Губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин, обращаясь к финалистам, отметил, что все они — очень взрослые и у них уже есть идеи собственных серьезных проектов.
150 победителей «Большой перемены» — студенты 4 курсов получат по 1 миллиону рублей на образование, 150 студентов 2−3 курсов — по 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей, а 20 лучших образовательных организаций — по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.
В церемонии закрытия финала «Большой перемены» в Нижнем Новгороде приняли участие финалисты конкурса, а хедлайнером праздничного концерта стал популярный исполнитель Звонкий.
Победитель конкурса «Большая перемена» в треке «Твори!» из г. Омска Рената Абайдуллина исполнила песню «Команда мечты — Россия — страна возможностей», которая была представлена на форуме платформы в Крыму 8−12 сентября и стала неофициальным гимном организации. Ее автором является Алена Медкова, призер еще одного проекта платформы — фестиваля «Российская студенческая весна».
Все мероприятия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Нижнем Новгороде проходят с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасностии социального дистанцирования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».