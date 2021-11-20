Нижний Новгород, 20 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей»— для студентов колледжей. В церемонии закрытия финала приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

АНО «Россия — страна возможностей» Финал в Нижнем Новгороде

Победителями первого конкурса «Большая перемена» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования стали 300 человек: 150 студентов 2−3 курсов, и 150 студентов 4 курсов.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поздравил финалистов и отметил, что все они — уже победители, потому что стали лучшими из более чем 410 тысяч участников первого конкурса «Большая перемена» для студентов СПО: «Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, «Большая перемена» будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы — победители, потому что не побоялись принять этот вызов».

Сергей Кириенко рассказал о нововведениях, которые ожидают конкурсантовв следующем году и отметил, что все они основаны на предложениях самих финалистов: «Особенность «Большой перемены» в том, что вы — ее авторы. Она развиваетсяи меняется так, как меняется жизнь, и как предлагаете вы. «Большая перемена» — это не просто конкурс, это — сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложенияее постоянно меняют».

По словам Сергея Кириенко, в следующем году побороться за главный приз конкурса— 1 миллион рублей на образование — смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки. Также со следующего года победители конкурса смогут получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, сейчас такая возможность есть только у учеников 11 классов.

«Если вы захотите поступать в вуз по другой специальности и решите сдавать ЕГЭ, то все победители тоже будут получать по пять дополнительных баллов», — сообщил Сергей Кириенко.

«Еще одно дополнение заключается в том, что у победителей «Большой перемены» среди школьников кроме гранта и поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» есть возможность побывать на специальной смене в лучшем молодежном центре страны — «Артеке», и мы внесли еще одно изменение: те из вас, кому еще не исполнилось 18 лет, в следующем году также смогут поехать в «Артек», — обратился Сергей Кириенкок финалистам.

Он сообщил, что все победители конкурса смогут получить профессиональных наставников по выбранной профессии. А в следующем году в «Большой перемене"в рамках основных вызовов конкурса появятся специальные треки от партнеров проекта— крупнейших российских компаний, которые разработают для них специальные задания.

«Победители в этих треках получат гарантированную стажировку в крупнейших российских компаниях и возможность дальнейшей работы там», — добавил Сергей Кириенко.

Губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин, обращаясь к финалистам, отметил, что все они — очень взрослые и у них уже есть идеи собственных серьезных проектов.

«То, что вы пошли учиться в СПО, означает, что вы уже выбрали свою профессию и оказались ближе к взрослой жизни. Мы очень активно работаем с президентской платформой «Россия — страна возможностей», Росмолодежью по организации различных мероприятий в Нижегородской области. Если говорить о финале «Большой перемены» для студентов профессиональных учебных заведений, то это также профиль нашего региона. Индустриальная, инженерная, информационно-техническая специализации крайне важны и востребованы для развития Нижегородской области. Меня очень порадовало предложение закрепить этот финал в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что так и будет», — добавил Глеб Никитин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил финалистов за участиев конкурсе «Большая перемена»: «Сегодня нашей стране, нашей экономике вы очень нужны — нужны профессионалы в тех специальностях, по которым вы сегодня готовитесь. Сегодня многое делается для детей, для молодежи, президент всегда говорил: «нужно раскрыть талант каждого». И конкурс «Большая перемена" — подтверждение этому. Мы приняли решение, что нужно в каждом конкурсе создать возможности для реализации молодежи, нужно создать при колледжах малые предприятия, чтобы вы уже во время обучения могли не только получать специальность, но и попробовать себя в той профессии, которую вы выбрали, заработать свои первые деньги. Это очень важно, и мы это обязательно сделаем. Мы вместе с вами будем развивать систему СПО — это важнейшая система образования, важнейшее направление». Также министр просвещения поблагодарил педагогов-наставников финалистов «Большой перемены» и сообщил, чтов министерстве будет создан специальный совет по развитию системы СПО: «В том числе с вашим участием, с участием ваших наставников, потому что вы — будущие профессионалы, и мы приглашаем вас к участию в обсуждении ваших предложений и их дальнейшей реализации».

«В этом году впервые в «Большой перемене» смогли принять участие студенты колледжей, и это решение себя оправдало. Четыре дня Нижний Новгород принимал600 ярких, талантливых ребят из 67 регионов России. Финалисты были погруженыв атмосферу конкурсных испытаний — выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон «Большой перемены» в этом году завершается, но для ребят все только начинается. Наибольшее число проектов нашей платформы «Россия — страна возможностей» ориентированы именно на студентов: это и олимпиада «Я — профессионал», и кубок по менеджменту «Управляй!», и конкурс «Твой Ход», и премия «Студент года», и фестиваль «Российская студенческая весна», и студенческие треки конкурсов «Лидеры России», «Флагманы образования», «Мастера гостеприимства» и инженерного чемпионата «CASE-IN». Мы с радостью приглашаем всех победителей и финалистов не останавливаться на достигнутом и пробовать себя и в других проектах платформы», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

150 победителей «Большой перемены» — студенты 4 курсов получат по 1 миллиону рублей на образование, 150 студентов 2−3 курсов — по 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей, а 20 лучших образовательных организаций — по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

В церемонии закрытия финала «Большой перемены» в Нижнем Новгороде приняли участие финалисты конкурса, а хедлайнером праздничного концерта стал популярный исполнитель Звонкий.

Победитель конкурса «Большая перемена» в треке «Твори!» из г. Омска Рената Абайдуллина исполнила песню «Команда мечты — Россия — страна возможностей», которая была представлена на форуме платформы в Крыму 8−12 сентября и стала неофициальным гимном организации. Ее автором является Алена Медкова, призер еще одного проекта платформы — фестиваля «Российская студенческая весна».

Все мероприятия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Нижнем Новгороде проходят с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасностии социального дистанцирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».