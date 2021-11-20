Кливленд, США, 20 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Операцию по поводу разрыва мениска левого колена перенес разыгрывающий баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон. Об этом 20 ноября сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Erik Drost Коллин Секстон в составе баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс»

По информации источника, в результате этого 22-летний баскетболист не сможет выйти на паркет до конца нынешнего сезона.

Отметим, Коллин Секстон сыграл в составе «Кливленда» в 11 матчах нового регулярного сезона НБА, набирая в них в среднем по 16,0 очка, делая по 3,3 подбора и отдавая по 2,1 передачи за 28,7 минуты среднего игрового времени.