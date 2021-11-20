Улан-Удэ, 20 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Восемь скончавшихся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2113.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1212 пациентов, состояние 954 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. 125 тяжёлых больных находятся в реанимации, 87 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято — 1212, свободно — 334 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,3%», — отметили в оперштабе.