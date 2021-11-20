Вашингтон, , 10:44 — REGNUM При военном конфликте США с Россией или Китаем одной из главных задач американского спецназа станет уничтожение систем противовоздушной обороны в зоне боевых действий. Об этом пишет выпускник Университета Джона Хопкинса в США и бывший военнослужащий НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

Спецназ США Ben Watson

Военный журналист отметил, что специальные подразделения США играют важную роль в борьбе с террористами и повстанческими группировками на протяжении последних 20 лет. Он добавил, что эти силы могут быть задействованы и в крупномасштабных военных конфликтах, например, с Китаем или Россией.

Атламазоглу отмечает, что возможные способы применения сил спецназа раскрываются в недавнем отчёте Командования специальные операций армии США (USASOCOM). В этом отчёте говорится, что одним из основных направлений действий спецназа станет обнаружение и уничтожением систем A2/AD — так в США называют сочетание систем ПВО, противокорабельных ракетных комплексов и оперативно-тактических ракетных комплексов. Применение этого комплекса вооружений препятствует перемещению сил противника в защищаемой местности.

«Силы спецназа будут играть центральную роль, особенно, если они будут наносить удары по российским системам A2/AD вокруг Крымского полуострова и китайским системам A2/AD в районе Южно-Китайского моря», — подытоживает Атламазоглу.