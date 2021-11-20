Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с командой «Нижний Новгород». Об этом 20 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

По итогам матча в активе Дзюбы стало 10 голов в нынешнем сезоне РПЛ, что позволило ему подняться на второе место среди лучших бомбардиров лиги. Теперь 33-летний форвард «Зенита» уступает только форварду «Уфы» Гамиду Агаларову, на счету которого 11 забитых мячей в нынешнем сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября «Зенит» разгромил команду «Нижний Новгород» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 5:1. В настоящее время санкт-петербургская команда является лидером турнирной таблицы чемпионата России и гарантировала себе первое место по итогам его первого круга.