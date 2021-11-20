Тегеран, 20 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. 19 ноября представитель Ирана при отделении ООН в Женеве призвал международное сообщество проводить различие между поддельными и оригинальными аккаунтами, ссылаясь на необоснованные заявления, которые приравнивают жертв израильских преступлений к исполнителям «отвратительных актов». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Исмаил Багаи Хамане, постоянный представитель Ирана при Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, выступил с замечаниями на встрече послов государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и членов Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека, чтобы обсудить преступления, совершенные Израилем против угнетенного палестинского народа.

«Такой отчет, в котором жертвы израильских преступлений воспринимаются в том же ключе, что и виновные в проступках, является по-человечески шокирующим, юридически необоснованным и морально постыдным заявлением», — сообщил Багаи Хамане.

Он отметил, что Комиссия ООН по правам человека несет историческую ответственность «за предотвращение систематических нарушений прав человека режимом апартеида в Израиле».

Иранский посланник призвал других участников встречи воззвать к справедливости и не допустить, чтобы военные преступления, а также преступления против человечности и вопиющие нарушения прав человека стали нормой во всем мире.