Москва, 20 ноября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России фиксирует снижение числа убийств, грабежей и краж за первые десять месяцев 2021 года. Об этом 19 ноября сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Преступность

Число убийств и покушений на убийство с января по октябрь сократилось на 6,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, число грабежей сократилось на 19,5%, а разбоев — на 17,3%. Кроме того, в России на 2,4% стали меньше совершать кражи, в том числе квартирные — их число снизилось на 16,7%.

Общее количество преступлений в России за 10 месяцев 2021 года снизилось на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за девять месяцев текущего года в России из-за преступных посягательств на жизнь погибли 17,7 тыс. человек.