Багдад, , 02:33 — REGNUM Две иракские шиитские военизированные группировки «Бригада Обещанного дня» и «Отряды народной обороны» распущены, 19 ноября сообщил портал SHAFAQ News.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидеры этих организаций, в числе которых влиятельный имам Муктада ас-Садр, объявили, что все оружие формирований должно быть передано шиитскому ополчению «Аль-Хашд аш-Шааби», которое подчиняется командованием министерству обороны Ирака. Сам ас-Садр назвал решение о роспуске «жестом доброй воли».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Ираке прошли досрочные выборы в парламент республики. Больше всего голосов набрал шиитский блок садристов, возглавляемый Муктадой ас-Садром.

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