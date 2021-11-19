Вашингтон, 20 ноября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Заключение о возможности исполнять обязанности главы государства выдал личный врач президента США Джозефа БайденаКевин О'Коннор. Документ распространила 20 ноября пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

В заключении врача сказано, что «президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной», который вполне может занимать руководящие должности, в том числе и президента страны в качестве главы исполнительной власти и верховного главнокомандующего.

Кроме того, врач отметил, что американский лидер не употребляет алкоголь, не курит и минимум пять раз в неделю занимается спортом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил о великолепном самочувствии после планового медицинского осмотра.