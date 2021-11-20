Кито, , 01:55 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо продлил на 30 дней чрезвычайное положение в стране, введенное для борьбы с преступностью, сообщает пресс-служба эквадорского министерства внутренних дел.

Флаг Эквадора

«В целях продолжения полноценной борьбы с насилием и преступностью и обеспечения прав граждан 18 ноября президент Гильермо Лассо продлил чрезвычайное положение еще на 30 дней», — уточнили в ведомстве.

Режим ЧП позволяет полиции Эквадора рассчитывать на помощь со стороны армии в борьбе с преступностью. Уточняется, что месяц действия чрезвычайного положения в стране пошли 235 тыс. силовых операций. В республике изъяли у преступников 16 тонн наркотиков, 634 единицы оружия, а также ликвидированы 76 банд. Всего за время действия режима ЧП в Эквадоре задержали около 6,9 тыс. бандитов.