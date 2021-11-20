Белград, 20 ноября 2021, 02:37 — REGNUM Министерство по правам человека и общественному диалогу Сербии подготовило проект закона об однополых союзах. Об этом заявила глава этого министерства Гордана Чомич 19 ноября.

Однополая любовь
Однополая любовь
geralt

По словам министра, общественное обсуждение нового закона окончено, и теперь правительство решит, когда законопроект будет принят.

Чомич отметила, что в тексте закона было учтено экспертное мнение Совета Европы, передает агентство «Танюг».

Напомним, что ранее в Сербии обсуждался вариант закона, которым будут урегулированы права партнеров в однополом союзе — об однополых браках речь пока не идет.