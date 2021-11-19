Белград, 20 ноября, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Министерство по правам человека и общественному диалогу Сербии подготовило проект закона об однополых союзах. Об этом заявила глава этого министерства Гордана Чомич 19 ноября.

geralt Однополая любовь

По словам министра, общественное обсуждение нового закона окончено, и теперь правительство решит, когда законопроект будет принят.

Чомич отметила, что в тексте закона было учтено экспертное мнение Совета Европы, передает агентство «Танюг».

Напомним, что ранее в Сербии обсуждался вариант закона, которым будут урегулированы права партнеров в однополом союзе — об однополых браках речь пока не идет.