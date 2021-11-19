Анкара, 20 ноября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи на северо-востоке Турции. Об этом 19 ноября сообщает геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в провинции Эрзурум, в 24,6 км от населённого пункта Караязы (население около 7,3 тыс. человек). Административный центр провинции, город Эрзурум (население около 420 тыс. человек), находился в 56 км на запад от эпицентра.

Информация о возможных пострадавших, либо повреждениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в турецкой провинции Дюздже магнитудой 5,0, в западной части Турции.