Вашингтон, 19 ноября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Саммит США — Африка американское руководство намерено провести в будущем году, сообщили 19 ноября в пресс-службе Белого дома.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». Реж. Фёдор Хитрук. 1965. СССР В Африке

Уточняется, что второй саммита США — Африка президент страны Джо Байден намерен провести для «оживления глобальных партнёрств и альянсов».

Когда именно Байден проведёт встречи с лидерами африканских стран, станет известно позже. Белый дом транслирует, что эти переговоры будут проходить в интересах и африканских стран, и Соединённых Штатов.

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Добавим, что в 2022 году планируется второй саммит «Россия — Африка». Первый прошёл в 2019 году. Первый саммит США — Африка состоялся в 2014 году.