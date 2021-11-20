Подгорица, 20 ноября 2021, 01:04 — REGNUM Парламент Черногории решит, нарушил ли президент Мило Джуканович конституцию страны. Соответствующую инициативу депутаты парламента приняли на заседании 19 ноября.

Парламент Черногории
Парламент Черногории
Skupstina.me

Спикер парламента Черногории Алекса Бечич заявил о том, что инициатива будет направлена в конституционный суд, который со своей страны должен постановить, нарушил президент основной закон страны, или нет.

Напомним, что процедуру инициировала Социалистическая народная партия Черногории. Ее депутаты считают, что Мило Джуканович в начале сентября во время церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия нарушил статью 14 конституции, в которой отмечается, что религиозные сообщества автономны по отношению к государству и что они имеют права беспрепятственно совершать свои обряды.