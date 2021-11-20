Белград, , 00:52 — REGNUM Неизвестные 19 ноября забросали камнями дом серба Стояна Васича в селе Церница, вблизи населенного пункта Гнилане в Косово и Метохии. Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

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В момент нападения в доме находился племянник Стояна Весича Любиша Петрович.

«Речь идет о позорном запугивании сербов, проживающих в Цернице и попытке заставить их покинуть собственные дома. Хотя камни летели в Гнилане, идеологи этого хулиганского акта находятся в Приштине. Они своей антисербской риторикой и политикой безнаказанности только подстрекают подобные инциденты, направленные против сербов», — цитирует телеканал РТС сообщение Канцелярии по Косово и Метохии.

Напомним, что в текущем году участились нападения на сербов, проживающих на территории южного края.