Нью-Йорк, США, , 22:34 — REGNUM Компания Rockstar пообещала вернуть в продажу оригинальные игры набора Grand Theft Auto: The Trilogy. Публикацию компания разместила 19 ноября на своём сайте.

Компьютерная игра GTA San Andreas

В посте разработчики извинились за провальный релиз трилогии ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями). Rockstar также упомянула, что некоторые геймеры оскорбляли членов команды, работавшей над проектом.

Издание Wccftech отметило, что фанаты совершенно зря накинулись на рядовых сотрудников, поскольку любые проблемы с играми «почти наверняка связаны с нехваткой денег и ресурсов», которые Rockstar и издатель Take-Two выделяют на разработку.

Отметим, ещё до анонса ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy компания Take-Two начала «войну» с популярными модификациями игр серии. В ответ моддеры (разработчики модификаций) обвинили издателя в лицемерии, поскольку ранее он наоборот всячески привлекал их к работе, которая привела к резкому росту популярности франшизы. Позже Take-Two и Rockstar вообще удалили из магазинов оригинальные игры Grand Theft Auto: The Trilogy.

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