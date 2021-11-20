Берлин, 20 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Хаос на выборах в Берлине теперь имеет и юридические последствия: руководитель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль отрицает результаты выборов в столице Германии. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 19 ноября.

«В некоторых округах были произведены ошибки на выборах, которых можно было избежать», — заявил пресс-секретарь главы Федеральной избирательной комиссии.

Таким образом, федеральный служащий счёл своим долгом высказать возражения в отношении итогов выборов. Теперь избирательный комитет должен проверить, действительно ли были произведены ошибки на выборах и имели ли они отношение к мандату, то есть повлияли ли они на распределение мест в Бундестаге.

26 сентября во время выборов в Бундестаг в Берлине произошла неразбериха. На некоторых избирательных участках закончились бюллетени, на других же оказалось на удивление много недействительных бюллетеней в урнах для голосования по выборам в сенат и районные органы власти.

Кроме того, перед некоторыми избирательными участками образовались длинные очереди, так что некоторые избиратели смогли проголосовать только после 18:00. По данным Business Insider, по меньшей мере в 200 из 2000 избирательных участков возникли различные проблемы. Портал опирался на «секретный отчет» избирательного комиссараПетры Михаэлис, которая с тех пор вышла в отставку.