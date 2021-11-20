Берлин, 20 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Биотехнологическая компания Curevac зафиксировала значительные продажи в третьем квартале текущего года. Несмотря на это, немецкий производитель вакцин терпит серьезные убытки. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 19 ноября.

Как сообщила компания из Тюбингена (Германия), продажи выросли на 463 процента, до 29,3 миллиона евро по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост продаж за первые девять месяцев все еще составляет 44 процента. Такой результат был достигнут, главным образом, за счет увеличения продаж в результате сотрудничества с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline.

Суть, однако, заключается в том, что расходы компании также значительно выросли за последний квартал. Операционный убыток увеличился с 36,7 миллиона евро до 143,1 миллиона евро. Основной причиной компания назвала более высокие затраты на исследования и разработку вакцин CVnCoV.

Curevac прекратила разработку вакцины в октябре 2021 года в связи с неудовлетворительными результатами исследования. Сейчас компания работает над вакциной второго поколения. Согласно заявлению, при исследованиях на обезьянах новая вакцина CV2CoV составила прямую конкуренцию продукту от Biontech / Pfizer.

В доклиническом исследовании на обезьянах новая вакцина-кандидат показала улучшенный иммунный ответ и защитный эффект в сравнении с исходной версией, а также достигла более мощной нейтрализации всех выбранных вариантов вируса.

Теперь компания планирует сосредоточиться на своей программе производства вакцины второго поколения, которую она разрабатывает на этот раз не в одиночку, а совместно с фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline.

Curevac ожидает начала клинических разработок в ближайшие несколько месяцев и надеется, что сможет подать заявку на одобрение вакцины в 2022 году.