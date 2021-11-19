В МИД РФ назвали приступом осеннего вмешательства идею «непризнания Путина»
Москва, 19 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В Вашингтоне наступил, очевидно, очередной приступ «осеннего вмешательства», — на эти образы наводит инициатива двух американских конгрессменов, предложивших не признавать президентом России Владимира Путина в случае его победы на выборах в 2024 году.
Цитата из к/ф «12 обезьян». Реж. Терри Гиллиам. 1995. США
В психиатрической больнице
Об этом заявила 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24», отметив, что подобные выпады со стороны Вашингтона уже приходилось наблюдать — с непризнанием парламентских выборов в России, например.
«Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но видите, сорвались почему-то в ноябре».