Москва, 19 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В Вашингтоне наступил, очевидно, очередной приступ «осеннего вмешательства», — на эти образы наводит инициатива двух американских конгрессменов, предложивших не признавать президентом России Владимира Путина в случае его победы на выборах в 2024 году.

Цитата из к/ф «12 обезьян». Реж. Терри Гиллиам. 1995. США В психиатрической больнице

Об этом заявила 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24», отметив, что подобные выпады со стороны Вашингтона уже приходилось наблюдать — с непризнанием парламентских выборов в России, например.