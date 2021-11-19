Берлин, 19 ноября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. С учётом интересов Украины и с разрешения ЕС «Северный поток — 2» — нужная для Германии вещь, заявил председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер, пишет 19 ноября Suddeutsche Zeitung.

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

Вероятный претендент на пост министра финансов Германии сказал, что СП-2 надо дать шанс. Только нужно урегулировать вопрос с Брюсселем и учесть интересы Киева и «наших восточноевропейских партнёров».

Отметив, что не считает СП-2 «чисто коммерческим проектом», Линднер указал на необходимость диверсификации источников энергии, чтобы не впадать в зависимость от России.