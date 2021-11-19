Бишкек, 19 ноября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова и бывшего заместителя председателя финансовой полиции Эмиля Жамгырчиева, обвинявшихся в вымогательстве взятки в $50 тысяч (более 3,6 млн рублей).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Гособвинение просило для каждого из подсудимых экс-чиновников наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в 250 тысяч сомов (214 тысяч рублей).

Судья оправдал Калмуратова по статьям «Вымогательство взятки», «Получение взятки» и «Злоупотребление должностным положением», но при этом переквалифицировал обвинение на статью «Мошенничество».

После этого судебный орган прекратил уголовное преследование бывшего высокопоставленного представителя аппарата президента Киргизии, поскольку потерпевший отказался от обвинений в его адрес.

Также судья вынес оправдательный приговор в отношении Эмиля Жамгырчиева, сославшись на то, что вина подсудимого доказана не была, а потому отсутствует состав преступления.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года в генеральную прокуратуру Киргизии обратился местный бизнесмен, пожаловавшийся на замруководителя финансовой полиции Эмиля Жамгырчиева и замглавы аппарата правительства Бакыта Калмуратова.

По словам предпринимателя, эти чиновники вымогали у него взятку в размере $50 тысяч (более 3,6 млн рублей) за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело о контрабанде утиного филе.

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