София, , 19:53 — REGNUM Правительство Болгарии реализовало программу масштабной финансовой помощи представителям крупного и среднего бизнеса страны в качестве компенсации за использование соответствующими предприятиями электроэнергии по высоким тарифам. Об этом 19 ноября сообщило софийское издание «Сегодня».

Долги за электроэнергию ТНС энерго Ярославль

Согласно официальной информации, за последние два месяца сотни болгарских предпринимателей получили от государства в общей сложности около четырёх миллионов левов ($2,3 млн). Министр энергетики Болгарии Андрей Живков заявил на брифинге в Софии:

«Указанная программа будет осуществляться и в дальнейшем, поскольку мы осознаем всю важность такой акции».

По словам министра, для новых выплат уже предусмотрены дополнительные бюджетные средства.

Напомним, меры по компенсации промышленным потребителям расходов на электроэнергию были предприняты действующим кабинетом министров Болгарии в октябре. Акция призвана спасти местные фирмы от банкротства в условиях роста тарифов на энергоносители. С начала нынешнего года в Болгарии из-за подорожания электроэнергии и газа о своем банкротстве заявили около 400 компаний.

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