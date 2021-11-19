Варшава, 19 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты, ранее стоявшие лагерем у пограничного перехода «Брузги-Кужнице» на границе Польши и Белоруссии, ушли, заявляет 19 ноября польская погранслужба.

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При этом демонстрируется видеозапись с беспилотника, показывающая пустой лагерь, в котором уже нет палаток.

Как сообщало ИА REGNUM, возле пограничного перехода «Брузги-Кужнице» почти две недели продолжалось противостояние польских силовиков и нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, пытавшихся прорваться на территорию Евросоюза, в частности, в Германию.