Тамбов, 19 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 ноября подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 355 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 189 пациентов, в том числе 190 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1304 человека. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.