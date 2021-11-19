Оттава, 19 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Минздрав Канады одобрил применение препаратов компаний Pfizer и BioNTech для вакцинирования против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает 19 ноября пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

По этому решению, вакцинации подлежат дети в возрасте от 5 до 11 лет.

«Сегодня министерство здравоохранения Канады разрешило использование препарата Comirnaty от COVID-19 Pfizer-Biotech для вакцинирования детей в возрасте от 5 до 11 лет», — указано в сообщении канадского минздрава.

При этом подчеркивается, что препарат Pfizer-Biotech стал первой вакциной от COVID-19, официально разрешенной в Канаде для вакцинирования детей младшего возраста.